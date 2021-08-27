27 لاعباً في قائمة " الأبيض" استعداداً لمواجهتي لبنان وسوريا في تصفيات المونديال

المصدر: وام

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم تجمعه الداخلي في دبي استعداداً لمواجهتي الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، حيث يستضيف منتخب لبنان يوم 2 سبتمبر القادم في استاد زعبيل بالجولة الأولى، فيما يواجه منتخب سوريا في العاصمة الأردنية عمان يوم 7 من ذات الشهر .

وتضم القائمة النهائية للمباراتين 27 لاعباً هم : علي خصيف ، وفهد الظنحاني ، وعادل الحوسني ، ومحمد الشامسي ، وبندر الإحبابي ، وشاهين عبدالرحمن ، ووليد عباس ، ومحمود خميس ، ومحمد برغش ، وخليفة الحمادي ، وحسن المحرمي ، والحسن صالح ، ومحمد العطاس ، وماجد حسن ، وعلي سالمين ، وعبدالله رمضان ، وأحمد برمان ، وعبدالله حمد ، وفابيو دي ليما ، وخلفان مبارك ، وخليل الحمادي ، ومحمد جمعة ، وطحنون الزعابي ، وكايو كانيدو ، وزايد العامري ، وعلي مبخوت و سبيستيان تيغالي .

ويؤدي منتخبنا الوطني تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المساعد، حسب البرنامج المعتمد من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية والذي بدأ بالمعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا مؤخراً .

وأنهى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين كافة الإجراءات الطبية المتبعة في البروتوكول الطبي من فحوصات ومسحات وغيرها قبل الدخول في المعسكر.

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