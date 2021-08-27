«العميد».. انتفاضة خماسية

المصدر: متابعة: محمد صادق وعلي الظاهري

انتفض فريق النصر أمس بخماسية نظيفة في شباك ضيفه العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد آل مكتوم لحساب الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين»، ليستعيد «العميد» بريقه بهذا الانتصار العريض ويحصد أول ثلاث نقاط في مشواره.

بينما تجرع العروبة الخسارة الثانية على التوالي بعد رباعية الوحدة في الجولة الافتتاحية، وتغلب الشارقة على الظفرة، باستاد حمدان بن زايد 1 - 0، محققاً فوزه الثاني بالدوري، وتعادل الوحدة وبني ياس 1 -1 وظفر «السماوي» بأول نقطة في البطولة عن طريق ( نيران صديقة) في الدقيقة 90 .

بداية قوية

سجل خماسية النصر كل من سبيستيان تيغالي في الدقيقتين 4 و41، وغلوبير ليما «ق 39»، وتوزي «ق 92» ومينديز «ق 94».

جاءت البداية قوية من النصر بحثاً عن هدف مبكر، وتمكن تيغالي في أول ظهور له هذا الموسم من افتتاح التسجيل بعد أربع دقائق من إطلاق صافرة البداية، مستفيداً من تمريرة متقنة لزميله ريان مينديز.

واستمر الهجوم النصراوي في معظم مجريات الشوط الأول، والذي حاول فيه العروبة إدراك التعادل عبر الهجمات المرتدة.

وتمكن «العميد» في المقابل من تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ من كرة رأسية لغلوبير ليما، ليعود أصحاب الأرض إلى زيارة الشباك من جديد في غضون دقيقتين عن طريق العائد تيغالي، ويضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً في المباراة.

وشهد الشوط الأول إهدار تيغالي فرصة تسجيل هدف بعد انفراده بالمرمى ومواجهة حارس العروبة وجهاً لوجه ليسدد كرة اعتلت المرمى.

وحاول الضيوف تقليص النتيجة في الشوط الثاني، واستطاع كينغسلاي تسجيل أول أهداف العروبة، إلا أن الحكم حمد علي ألغاه بسبب وجود لمسة يد، واستمر النصر في فرض سيطرته وترجم أفضليته بإحراز هدفين على التوالي في الوقت القاتل عن طريق البرتغالي توزي وزميله مينديز.

وحقق الشارقة ثاني انتصاراته في الدوري بتغلبه على الظفرة بهدف من توقيع الكونغولي بن مالانغو الذي سجل أول أهدافه مع «الملك» عقب انضمامه للفريق قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي.

ورفع الشارقة رصيده إلى النقطة السادسة من فوزين متتاليين، بينما بقي الظفرة بلا نقاط بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي، وفشل في تجنب الخسارة في أول جولتين، والتي حققها آخر مرة في موسم 2018 - 2019.

ونجح الشارقة في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الظفرة، إذ لم يخسر في آخر 6 مواجهات أمام الظفرة في الدوري، وتمكن من تحقيق فوزه الثامن في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، مقابل 6 انتصارات للظفرة، فيما يعد الفوز هو الثاني على التوالي لـ«الملك» على حساب فارس الظفرة.

ولم يجد أبناء المدرب عبدالعزيز العنبري صعوبة في فرض سيطرتهم على الشوط الأول الذي نجح خلاله الشارقة في التقدم بهدف بن مالانغو في الدقيقة 29 بعد أن تلقى تمريرة بيرنارد دوراتي، وأهدر الشارقة أكثر من هدف محقق على مدار شوطي اللقاء، وألغى الحكم هدف خالد باوزير بداعي التسلل، وأهدر بن مالانغو فرصة هدف بطريقة غريبة بعد أن انفرد بالمرمى، لكنه تعامل برعونة مع الكرة.

وتدخلت تقنية الفيديو «VAR» لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الشارقة في الدقيقة 85 لمصلحة البديل أحمد العطاس.

وفي المقابل استمرت معاناة الظفرة في ظل النقص العددي في صفوف لاعبيه وبدء الدوري بلاعب أجنبي واحد، فيما تحسن أداؤه نسبياً في الشوط الثاني وكاد يسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق خالد بطي الذي انفرد بمرمى عادل الحوسني، لكنه أضاع الفرصة بغرابة.

ولعب الظفرة بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الظفرة أحمد علي للإنذار الثاني.

وفي مباراة الوحدة ويني ياس تقدم الوحدة عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 77، الذي نجح في هز شباك فريقه السابق، مسجلاً الهدف رقم 600 للوحدة في تاريخ مباريات دوري المحترفين، وخطف بني ياس التعادل بـ«نيران صديقة» بهدف «هدية» سجله فارس جمعة مدافع الوحدة في شباك مرماه في الدقيقة 90.

ورغم أفضلية بني ياس في الشوط الأول فإنه لم يتمكن من زيارة شباك أصحاب الأرض، خاصة بعد أن أضاع أحمد أبو ناموس هدفاً في الدقيقة 25.

واحتسب الحكم محمد عبدالله ركلة جزاء لمصلحة «السماوي» في الدقيقة 31 قبل أن يتراجع عنها بعد تدخل تقنية الفيديو «VAR».

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