25 لاعباً بمعسكر «الأولمبي» في الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

استدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الأولمبي، 25 لاعباً لمعسكر الفريق غداً في الفجيرة ضمن استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، وهم:

عيسى الهوتي، سالم خيري، راكان وليد، رائد البلوشي، خلفان النوبي، أحمد محمود، عبدالله سلطان، أحمد فوزي، عبدالله إدريس، راشد سالم، عمر سعيد، مروان فهد، عبدالله النقبي، سعيد عبيد، ماجد راشد، عيد خميس، سعيد سليمان، محمد عباس، خالد البلوشي، حسين مهدي، عبدالله أنور، مانع عايض، منصور الحربي، يوسف المهيري وفارس خليل، ويستمر تجمع المنتخب حتى 7 سبتمبر ويلعب خلاله مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يومي 4 و6 منه باستاد الفجيرة.

وتنطلق مباريات التصفيات في أكتوبر المقبل بالدولة، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

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