كوامي تألق الموهبة في الملعب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بهدوء ودون ضجة إعلامية أو جماهيرية أعلنت شركة الكرة العيناوية شراء بطاقة المدافع الإيفواري كوامي أوتون كواديو (20 عاماً) قادماً من نادي خورفكان، ليتم تقييده ضمن فئة المقيمين.

وفي حين استأثر أجانب العين الثلاثة المنتقلون للفريق هذا الصيف بالصيت والضجة والاحتفاء، دخل الإيفواري الشاب إلى القلعة العيناوية ببساطة يسبقه الطموح وتحدى انضمامه لأحد أكبر أندية الإمارات وآسيا، وعلى عكس الهدوء الذي دخل به كان تدشينه لنفسه كلاعب للعين صاخباً، حيث انفجرت مواهبه وقدراته، تألقا في الملعب منذ الوهلة الأولى ما يؤكد أن العين على موعد مع مدافع من طراز فريد.

تألق

كوامي تحدث عملياً داخل الملعب في أول ظهور له أمام فريقه السابق خورفكان، وأكد أنه أحد أفضل صفقات النادي هذا الموسم إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، وذلك بعد تألقه اللافت في قلب الدفاع مع زميله المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح، وهو ما أعاد التماسك والهيبة للدفاع العيناوي بمساعدة (السعيدين) جمعة وأحمد على الجانبين الأيمن والأيسر.

شجاعة وثقة

لم يكتف اللاعب الشاب بنجاحه في مركزه كمدافع بل تقدم بشجاعة وثقة ليسهم مع زملائه هجومياً فكان أن سجل أحد الأهداف الثلاثة للعين في شباك خورفكان بالجولة الأولى، وبقلب فارس رفض اللاعب الاحتفال بهز شباك فريقه السابق.

وتلك كانت ميزة أخرى أضافها اللاعب إلى نفسه ليكبر أكثر في قلوب الجماهير والمتابعين، فضلاً عن ميزات أخرى يندر أن تجدها في لاعب واحد كالجرأة والإقدام والتركيز، والثقة والثبات والقوة، والغيرة.

الصانع

لمزيد من تأكيد الجدارة وليقطع الشك باليقين واصل اللاعب الإيفواري تألقه ونجاحه اللافت في مباراة الجولة الثانية للدوري أمام الإمارات وكان رجل المباراة الأول بصناعته لهدفي العين بعد أن تطاول فوق الجميع وحول برأسه كرة عرضية لزميله التونسي مرياح الذي حولها بدوره في الشباك، ومرة أخرى عاد اللاعب ليسدد كرة صاروخية من خارج منطقة ارتدت من حارس الإمارات ليجدها القناص التوغولى لابا كودجو، ويسكنها الشباك مسجلاً ثاني أهداف العين الذي حافظ على تقدمه وحصد النقاط الثلاث ليتصدر الترتيب ولو مؤقتاً.

سعادة ورغبة

صرح كوامي، معبراً عن سعادته البالغة بالانتقال للعين واللعب ضمن صفوف أحد أكبر الأندية الإماراتية والآسيوية، وأكد أن رغبته في تحقيق طموحاته الكبيرة، التقت مع أهداف الزعيم الذي يتمنى كل لاعب الانتماء إليه.

وقال: أدرك جيداً ما المطلوب مني مع العين، وأتمنى لي وزملائي التوفيق في تحقيق أهداف نادينا الكبير، وأشكر إدارة العين والمدرب سيرجي ريبروف، على ثقتهم في مقدراتي، وسأعمل على تقديم أفضل ما لدي حتى أكون عند حسن الظن وأؤكد أنني على قدر الثقة والتحدي في الدفاع عن شعار النادي، وأشكر كذلك إدارة خورفكان وجماهير النادي على الثقة التي منحوني لها منذ انضمامي إلى الفريق وحتى انتقالي إلى صفوف العين.

المبهر

دشن كوامي أوتون، مشوراه مع العين بقوة وتألق مبهر ليحصد أرقاماً تعتبر هي الأفضل من بين زملائه في مباراتي خورفكان والإمارات، ليدخل قلوب جماهير العين ويحجز لنفسه مكاناً فسيحاً كأحد النجوم الواعدين في قلعة البنفسج.

بروفايل

الاسم: كوامي أوتون كواديو

الجنسية: كوت ديفوار

تاريخ الميلاد: 22-09-2000

المركز: مدافع

الطول: 184 سم

الوزن: 83 كجم

عدد المباريات: 2

دقائق اللعب: 180

أهداف: 1

صناعة: 2

لمس الكرة: 123

تمريرات في منطقة المنافس: 23

تمريرات ناجحة: 86

مواجهات هوائية ناجحة: 78

التحامات: 94

تدخلات ناجحة: 100 %

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