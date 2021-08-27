18 فوزاً متتالياً.. «الفرسان» يحطم الأرقام مع مهدي

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

واصل فرسان شباب الأهلي، تحطيم الأرقام القياسية في عدد مرات الفوز في دوري «أدنوك للمحترفين»، حيث وصلوا إلى الرقم «18»، في عدد مرات الفوز المتتالي.

كما يعتبر الفوز هو رقم 11 على التوالي، الذي يحققه الفريق على ملعبه، وسابع مباراة يحافظ فيها على شباكه نظيفة، تحت قيادة المدرب مهدي علي، بعد الفوز على عجمان بهدف إيغور جيسوس، أول من أمس، في منافسات الجولة الثانية، ليتربع على القمة برصيد 6 نقاط، متساوياً مع الزعيم العيناوي.

ووضع إيغور جيسوس بصمته في الشباك لأول مرة هذا الموسم، بهدفه في مرمي الحارس علي الحوسني، ليكون الهدف تتويجاً لجهده الكبير مع الفريق، خلال مباراتي الإمارات وعجمان، ويعتبر جيسوس من الهدافين المميزين بصفوف شباب الأهلي، حيث سجل له الموسم الماضي 12 هدفاً، اعتلى بها صدارة هدافي الفريق.

8 سنوات

كما شهدت المباراة مشاركة الثنائي الإيراني علي نور ومهدي قائدي، خلال فترات الشوط الثاني، بعد أن تعاقد معها شباب الأهلي خلال الأيام الماضية، وتعتبر تلك المشاركة، هي الأولى للاعبين إيرانيين في دوري المحترفين منذ 8 سنوات، ولا شك أن الاثنين إضافة فنية كبيرة لفريقهما خلال الموسم الحالي، ما يعزز من جهود الفريق في المنافسة على درع الدوري، بعد غياب 5 مواسم.

اجتهاد عجمان

اجتهد عجمان طوال المباراة، تحفظ في الشوط الأول، وانطلق في الثاني، وهدد مرمي المنافس، وألغت تقنية الفيديو هدفاً سجله لاعبه مينا، ولم يحقق عجمان الفوز على شباب الأهلي في ملعبه منذ 21 يناير 2018، ولكن هذا الفريق سيكون رقماً صعباً خلال الموسم الجاري، لتوفيقه في التعاقد مع اللاعبين الأجانب، مثل يورليس مينا وبوباكار تراوالي وفراس بالعربي.

مباراة صعبة

ووجّه المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي، الشكر للاعبي الفريق، على جهودهم خلال مباراة الفريق أمام عجمان، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي، في منافسات الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين».

وقال مهدي علي: المباراة لم تكن سهلة، ولكننا أحسنا التعامل معها، وحصد نقاطها الكاملة، ليعطينا الفوز دافعاً قوياً خلال المباريات المقبلة، حيث لا يزال الفريق في حاجة لمزيد من العمل البدني، وزيادة التجانس بين اللاعبين وزملائهم الجدد.

وأشاد مهدي علي بالهدف الجميل الذي سجله اللاعب إيغور جيسوس، والذي استهل به أهدافه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، كما أشاد بفريق عجمان خلال المباراة، بعد أن قدم الفريق أداء دفاعياً جيداً، ومع ذلك، سنحت لشباب الأهلي العديد من الفرص، على مدى شوطي المباراة.

لا نستحق الخسارة

وأكد الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان، أن فريقه لا يستحق الخسارة بهدف في مباراته أمام شباب الأهلي في الجولة الثانية لدوري أدنوك، وقال تم إلغاء هدف لنا من خلال تقنية الفيديو، كما أهدرنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بترجيح كفة الفريق، وعبّر مدرب عجمان عن عدم رضاه عن نتيجة المباراة، رغم استحواذ شباب الأهلي على الكرة، خاصة في الشوط الأول.

وقال مدرب عجمان: لن نستسلم لهذا الخسارة، وسنحاول تدارك أخطائنا التي برزت خلال المباراة، وتحويلها إلى إيجابيات، خلال المباريات المقبلة.

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