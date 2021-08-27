الوصل.. عثرة خورفكان

المصدر: دبي - علي شدهان

شكل اكتفاء فريق الوصل الأول لكرة القدم، بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه خورفكان أول من أمس في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، عثرة ما كان لها أن تحدث لولا الصورة المغايرة التي ظهر عليها الإمبراطور في تلك المباراة، مقارنة بصورته المتميزة في لقائه مع مضيفه بني ياس في الجولة الأولى من البطولة، وحصده النقاط الثلاث من منافس شرس وصعب، خصوصاً في ملعبه.

وفي مباراة خورفكان، لم يظهر غالبية لاعبي الوصل بالصورة المتوقعة منهم، لا سيما الرباعي الأجنبي، ما زاد من اعتبار التعادل خسارة، وعثرة حقيقية، خصوصاً بعد إضاعة النجم الدولي فابيو ليما ركلة جزاء لمصلحة الإمبراطور، ربما هي من المرات النادرة التي يخفق فيها في تسجيل هدف غال لمصلحة الوصل.

توقيت مناسب

ورغم أن التعادل مع خورفكان يمثل عثرة للوصل، إلا أنه وفي الحسابات الفنية، قد جاء في توقيت مناسب، كونه كشف جملة من السلبيات والهفوات في صفوف الإمبراطور قبل الدخول في فترة توقف الدوري، والتي تعتبر فرصة سانحة لإعادة الحسابات وتصحيح الأخطاء ومعالجة الهفوات، وإعادة ترتيب الأوراق من جديد، تمهيداً لعودة أكثر قوة عند استئناف البطولة بجولتها الثالثة 10 سبتمبر المقبل.

وفيما يعتبر التعادل عثرة للوصل، فإن النتيجة تبدو مقنعة ومرضية لخورفكان الذي أجاد التعامل مع المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني، وكاد أن يخطف النقاط الثلاث في الرمق الأخير من المباراة، وقدم دليلاً على أنه سيكون من بين الفرق التي يشكل اللعب أمامها امتحاناً صعباً.

البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، شدد على أن الأهم بالنسبة له ولفريقه أن الوصل لم يخسر المباراة قبل الدخول في فترة توقف البطولة، منوهاً بأنه يدرك صعوبة المباراة منذ البداية، مشيراً إلى أن خورفكان منافس قوي، وخسارته أمام العين في الجولة الأولى، ليست مقياساً للحكم عليه في مباراته مع الوصل.

معالجة الهفوات

وأشار هيلمان إلى أن الوصل لعب وفرض سيطرته على مجريات المباراة، لكنه لم يستثمر الفرص المتاحة للتسجيل، وأضاع ركلة جزاء «لو» تم تسجيلها لخرج الوصل فائزاً في المباراة، منوهاً بأنه سيعمل على إصلاح الأخطاء ومعالجة الهفوات التي وقع فيها فريقه خلال فترة توقف الدوري، والاستعداد لانطلاقة قوية في الجولة الثالثة.

ولفت هيلمان إلى أنه سعى مع فريقه من أجل إسعاد جماهير الوصل بتحقيق الفوز على خورفكان، لكن الحظ لم يحالف لاعبيه في ترجمة الفرص السانحة إلى أهداف في شباك المنافس الذي لعب بتنظيم جيد، واعتمد على الهجمات المرتدة، معترفاً بشعور لاعبيه بنوع من الإرهاق في الشوط الثاني من المباراة.

ووصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، المباراة بالصعبة، معللاً ذلك بكونها أمام فريق كبير منظم بحجم الوصل، وعلى ملعبه وبين جماهيره، مبدياً رضاه التام عن أداء فريقه، وعن نتيجة التعادل التي اعتبرها عادلة بالنسبة له، نظراً لقوة المنافس.

جدولة الدوري

ونوه زاناردي إلى أن خورفكان أضاع فرصاً سانحة للتسجيل في شباك الوصل، مشيراً إلى أنه سيعمل على معالجة الأخطاء خلال فترة توقف الدوري، لافتاً إلى أن جدولة مباريات الدوري لم تصب في مصلحة خورفكان، حيث وضعته في مواجهة فرق قوية وعريقة، العين في الجولة الأولى، الوصل في الثانية، والوحدة في الجولة الثالثة، مشدداً على أن خورفكان سيكمل مشواره بقوة في البطولة.

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