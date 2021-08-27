13 مباراة.. كلباء لا يعرف طعم الفوز على الجزيرة

المصدر: كلباء- محمد فضل

رفض لاعبو الجزيرة وكلباء زيارة الشباك في المباراة بين الفريقين، التي انتهت على وقع التعادل السلبي، ليهدر فخر أبوظبي أول نقطتين في طريق الحفاظ على لقب الدوري، الذي تُوج به الموسم المنصرم.

كما فشل كلباء في فك عقدة الجزيرة في عصر الاحتراف، بعد مضي 13 مباراة بين الفريقين، لم يتمكن النمور فيها من تحقيق الفوز، واكتفوا بتعادلين فقط و11 هزيمة تكبدها كلباء خلال مباريات دوري المحترفين.

وقال خورخي داسيلفا مدرب كلباء: إن النقطة التي حصل عليها النمور لم تكن كافية، مضيفاً: «كنا نستحق الفوز على أسوأ تقدير»، مشيراً إلى أنه واجه فريقاً كبيراً ومُتوجاً بدرع الموسم الماضي، وعلى الرغم من ذلك فقد تحكم فريقه في مجريات المباراة، فضلاً عن حصوله على فرص عدة لم يتم ترجمتها إلى أهداف، وأشار إلى أن تركيز الفريق سيتحول للمباراة المقبلة، قائلاً: «سعيد بأداء جميع اللاعبين وعلينا الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية».

وقال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: «توقعت مباراة صعبة أمام كلباء وهذا ما حدث بالفعل»، منوهاً بأن كلباء شكل خطورة على مرمى «فخر أبوظبي» بالاعتماد على الكرات العكسية.

وتابع: «محبط بالتأكيد لخسارتنا نقطتين، لم نقدم الأداء المتوقع، ولم نظهر بالشكل المطلوب، وبالتأكيد سيكون التعويض في الجولات المقبلة، وأعتقد أن الجزيرة يحتاج لمزيد من الأسابيع لكي يظهر بالشكل المعتاد، وذلك في أعقاب تحسن حالة الطقس في قادم الأيام».

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