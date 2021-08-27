أبوظبي للإعلام تفوز بحقوق بث بطولات آسيا

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء أول من أمس، عن توقيع اتفاقية مع أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في الإمارات، لتحصل بموجبها «أبوظبي للإعلام» على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية داخل الإمارات خلال الفترة من 2021 ولغاية 2024.

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توسيع وصول وانتشار مسابقاته في كافة أرجاء العالم، حيث إن اتفاقية الشراكة الإعلامية الجديدة ستمنح شبكة أبوظبي للإعلام، من خلال قناة أبوظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر.

وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: نحن سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبوظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد.

وأضاف: جماهير كرة القدم في الإمارات تتشارك معنا في الحماس الهائل للعبة كرة القدم، وهذه الشراكة مع أبوظبي للإعلام ستضمن حصول هذه الجماهير على فرصة متابعة البطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نشكر أبوظبي للإعلام على ثقتها بمستقبل كرة القدم الآسيوي عبر دخول هذه الاتفاقية.

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل الإمارات لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ابتداءً من عام 2021 ولغاية 2024.

ويتزامن ذلك مع عرض أبوظبي الرياضية لمجموعة متنوعة من البرامج التحليلية التي تستضيف أهم الأسماء البارزة في عالم التحليل الرياضي، بقالب فني مميز وتغطية استثنائية مستخدمة أحدث تقنيات البث العالي الوضوح، وذلك لمنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية.

وأردف: يشكل هذا التعاون إضافة رائعة لقائمة البطولات التي نقوم ببثها، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز المحتوى الرياضي الذي تعرضه أبوظبي للإعلام وبما يتماشى مع أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

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