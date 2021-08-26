تعادل الوحدة وبني ياس بـ "النيران الصديقة"

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير - أحمد بدوان

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الوحدة وبني ياس في ختام الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليحصد الوحدة النقطة الرابعة له في المسابقة ويتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد أن فشل في الحفاظ على الصدارة، ووضع بني ياس أول نقطة في جعبته بعد أن تفادى الخسارة ليستقر في المركز التاسع.

تقدم الوحدة أولاً عن طريق البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 77 ليهز شباك فريقه السابق بني ياس، مسجلاً الهدف رقم 600 للوحدة في تاريخ مباريات دوري المحترفين، وتعادل بني ياس بـ "النيران الصديقة" بهدف سجله فارس جمعة مدافع العنابي في الدقيقة 90.

ورغم أفضلية بني ياس في شوط المباراة الأول إلا أنه لم يتمكن من زيارة شباك أصحاب الأرض، خاصة بعد أن أضاع أحمد أبو ناموس هدفاً في الدقيقة 25.

واحتسب حكم المباراة محمد عبد الله ركلة جزاء لمصلحة بني ياس في الدقيقة 31 قبل أن يتراجع عنها بعد تدخل تقنية الفيديو.

ونجح جواو بيدرو في تعذيب فريقه السابق بعدما افتتح التسجيل للوحدة من متابعة جيدة لتسديدة عمر خريبين التي ارتدت من يد حارس السماوي فهد الظنحاني.

وفشل الوحدة في الحفاظ على الفوز بعد أن خطف بني ياس التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بالهدف الذي أحرزه فارس جمعة بالخطأ في مرماه بعد أن ارتدت الكرة من رأس بيدرو ليودعها جمعة الشباك.

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