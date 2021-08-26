بن مالانغو يبصم بأول أهدافه مع الشارقة في شباك الظفرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

حقق الشارقة ثاني انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين بعد تغلبه على مضيفه الظفرة، مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد حمدان بن زايد، بهدف بتوقيع الكونغولي بن مالانغو الذي سجل أول أهدافه مع "الملك" عقب انضمامه للفريق قادماً من الرجاء البيضاوي المغربي.

ورفع الشارقة رصيده إلى النقطة السادسة من فوزين متتاليين، بينما بقى الظفرة بصفر من النقاط بعد أن تلقى هزيمته الثانية على التوالي، وفشل في تجنب الخسارة في أول جولتين والتي حققها آخر مرة في موسم 2018-2019.

ونجح الشارقة في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الظفرة، إذ لم يخسر في آخر 6 مواجهات أمام الظفرة في الدوري، وتمكن من تحقيق فوزه الثامن في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، مقابل 6 انتصارات للظفرة، فيما يعد الفوز هو الثاني على التوالي لـ "الملك" على حساب فارس الظفرة.

لم يجد أبناء المدرب عبد العزيز العنبري صعوبة في فرض سيطرتهم على مجريات الشوط الأول الذي نجح خلاله الشارقة في التقدم عن طريق الوافد الجديد القادم من الدوري المغربي بن مالانغو في الدقيقة 29 بعد أن تلقى تمريرة بيرنارد دوراتي، وضعها بن مالانغو على يمين حارس الظفرة عبد الله سلطان.

وأهدر الشارقة أكثر من هدف محقق على مدار شوطي اللقاء، وألغى حكم المباراة الهدف الذي أحرزه خالد باوزير بداعي التسلل، قبل يهدر بن مالانغو فرصة هدف بطريقة غريبة بعد أن انفرد بالمرمى ولكنه تعامل برعونة مع الكرة.

وتدخلت تقنية الفيديو لإلغاء ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة الشارقة في الدقيقة 85 لمصلحة البديل أحمد العطاس.

في المقابل استمرت معاناة الظفرة في ظل النقص العددي في صفوف لاعبيه وبدء الدوري بلاعب أجنبي واحد.

وظهر الفريق بعيداً عن المستوى في الشوط الأول، فيما تحسن اداءه نسبياً في الشوط الثاني وحاول لاعبوه تهديد مرمى الشارقة، وكاد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 75 عن طريق خالد بطي الذي تسلم الكرة داخل المنطقة وانفرد بمرمى عادل الحوسني ولكنها أضاعها بغرابة.

ولعب الظفرة بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد أن أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب الظفرة أحمد علي للإنذار الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز