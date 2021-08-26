العميد يضرب بيد من حديد بخماسية في مرمى العروبة

المصدر: دبي - علي الظاهري - تصوير - ابراهيم صادق

اكتسح فريق النصر ضيفه العروبة بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة الثانية لدوري "ادنوك للمحترفين"، ليستعيد العميد بريقه بهذا الانتصار العريض ويحصد اول ثلاث نقاط في مشواره بينما تجرع العروبة الخسارة الثانية على التوالي بعد رباعية الوحدة في الجولة الافتتاحية.

سجل اهداف النصر سبيستيان تيجالي في الدقيقتين 4 و41 وغلوبير ليما في الدقيقة 39 وتوزي في الدقيقة 92 ومينديز في الدقيقة 94.

جاءت البداية قوية من النصر بحثاً عن هدف مبكر وتمكن تيجالي في اول ظهور له هذا الموسم من افتتاح التسجيل بعد اربعة دقائق على اطلاق صافرة البداية مستفيداً من تمريرة متقنة لزميله ريان مينديز.

واستمر الهجوم النصراوي في معظم مجريات الشوط الاول والذي حاول فيه العروبة ادراك التعادل عبر الهجمات المرتدة .

وتمكن "العميد" في المقابل من تعزيز تقدمه بهدف ثان من كرة رأسية لغلوبير ليما، ليعود اصحاب الارض الى زيارة الشباك من جديد في غضون دقيقتين عن طريق العائد تيجالي ويضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له شخصياً في المباراة.

وشهد الشوط الاول اهدار تيجالي فرصة تسجيل هدف بعد انفراده امام المرمى ومواجهة حارس العروبة وجهاً لوجه ليسدد كرة اعتلت المرمى.

وحاول الضيوف تقليص النتيجة في الشوط الثاني واستطاع كينغسلاي تسجيل اول اهداف العروبة الا ان حكم المباراة حمد علي الغاه بسبب وجود لمسة يد. واستمر النصر فرض سيطرته وترجم افضليته بإحراز هدفين على التوالي في الوقت القاتل عن طريق البرتغالي توزي وزميله مينيديز.

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