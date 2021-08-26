مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف يطلق أول وقف رياضي مبتكر في دبي

المصدر: البيان

أعلن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، عن إطلاق أول وقف رياضي مبتكر بالتعاون مع شركة sports 9714 بهدف تشجيع الرياضيين والهواة على المساهمة في دعم العمل الإنساني في دولة الإمارات من خلال إشراكهم في التحديات والأنشطة الرياضية المختلفة.

وقع الاتفاقية كل من زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وأمل ماجد المهيري المدير العام لشركة sports9714 في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وبموجب الاتفاقية سيتم تخصيص جزء من ريع الرياضيين المشاركين في سباقات ونشاطات الشركة الرياضية، للمساهمة في إنشاء وقف رياضي خيري مبتكر، يسهم في تلبية المتطلبات المجتمعية المختلفة في شتى مجالات الحياة كالتعليم، والرعاية الصحية، والأبحاث الطبية وغيرها.

ونالت شركة sports9714الرياضية علامة دبي للوقف وهي تقدير يمنحه مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة للمؤسسات الحكومية والخاصة التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى به في القطاع الخاص وتثمينا لدورها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر.

دعم وتمكين

وفي هذه المناسبة قال سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: "إن مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة يهدف من خلال إطلاق الأوقاف المبتكرة إلى تمكين المشاركة المجتمعية في دعم المشروعات الوقفية والهبات، ويقدم الوقف الرياضي المبتكر فرصة للشركات والمؤسسات الرياضية وكذلك الرياضيين للمساهمة في دعم الأوقاف والعمل الخيري، لترسيخ ثقافة الوقف المبتكر وتوسيع استخداماته ومصارفه في المجتمع".

وأضاف المطوع "أتقدم بالشكر لشركة sports9714 على مشاركتها في إطلاق الوقف الرياضي المبتكر، الذي سيسهم في دعم مبادرات مؤسسة الأوقاف الخيرية والإنسانية وإرساء دعائم الخير وتعزيز التكافل الاجتماعي لتحسين جودة حياة الأفراد وتمكينهم ماديا واجتماعياً".

تنويع الأصول

بدورها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة : "يعتبر الوقف الرياضي من الأوقاف المبتكرة المتميزة كونه سيسهم في تنويع الأصول الوقفية ومن خلاله سيتم دعم مختلف المصارف الوقفية المبتكرة بما فيها مصرف العلوم الذي يدعم التعليم بكل مجالاته.

وأضافت:" يعمل المركز على تحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات ليس من خلال إدارة تنفيذ استراتيجية دبي للأوقاف والهبات والمشاريع المندرجة تحتها فحسب بل نقوم بتقديم الاستشارة في خيارات الأوقاف والهبات لتعزيز الأثر الاجتماعي من خلال بناء وتشغيل نظام دبي لرصد حاجات الأوقاف والهبات وإتاحة النتائج للموقفين والواهبين، وكذلك إدارة المعرفة في مجال الأوقاف والهبات من خلال إجراء البحوث والدراسات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وعقد الشراكات".

مسؤولية مجتمعية

من جانبها أعربت أمل ماجد المهيري، المدير العام للشركة عن سعادتها كونها أول إمارتية تسهم في إطلاق أول وقف رياضي مبتكر بهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء والعمل على تحقيق توجهات القيادة الرشيدة في وضع إطار متكامل ومستدام للعمل الإنساني والخيري .

وقالت: "إن فكرة إطلاق أول وقف رياضي مبتكر ليست غريبة على أبناء دولة الإمارات وطن العطاء، وسنسعى من خلال إطلاق مبادرات نوعية إلى دعم رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى إرساء دعائم الخير ومساعدة المجتمعات، وأن تكون دولتنا مكانا للتسامح والسلام بين شعوب العالم".

وأضافت: "فخورة بمنحي علامة دبي للوقف ويشكل هذا التقدير دافعاً لي للمساهمة في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية من منطلق أننا كشباب دولة الإمارات ملتزمون بنهج قيادتنا على الصعيد الوطني والعالمي لتحقيق المؤشرات التنافسية في مجال العمل الإنساني. وبمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": " لا يمكن أن يشعر الإنسان بالاكتفاء إلا عندما يبدأ بالعطاء" .

وقامت شركة sports 9714 بتنظيم العديد من السباقات والأنشطة المجتمعية الرياضية الأولى من نوعها في المنطقة والشرق الأوسط بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي منذ عام 2020، كما بادرت في إطلاق الحملة الرياضية الأولى من نوعها تحت شعار " أنت مساهم في صناعة الأمل" لجمع التبرعات لحملة «100 مليون وجبة»، التي أطلقتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

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