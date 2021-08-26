«الفرسان» و«الزعيم» 6/6

المصدر: دبي - العوضي النمر، الشارقة - ياسر قاسم ، العين- طلحة عبدالله

واصل شباب الأهلي (الفرسان) والزعيم العيناوي الفوز للجولة الثانية على التوالي ليحققا 6 نقاط من 6 في دوري أدنوك للمحترفين، بينما تعثر الجزيرة أمام اتحاد كلباء، والوصل أمام خورفكان بالتعادل.

وجاء فوز الفرسان أمس على حساب عجمان بهدف وحيد سجله جيسوس في الدقيقة 17، في مباراة شهدت طرد لاعب عجمان محمد الشحي في الوقت المحتسب بدل الضائع .

وعلى ملعب استاد هزاع بن زايد فاز الفريق البنفسجي على ضيفه الإمارات بهدفين نظيفين سجلهما التونسي ياسين مرياح، (ق 28) والتوغولى لابا كودجو (ق 43)، وفي الشوط الثاني أضاع المغربي آدم النفاتي ركلة جزاء للإمارات تصدى لها الحارس خالد عيسى.

وأخفق الوصل في تحقيق الفوز على ضيفه خورفكان بخروجه بالتعادل 1-1، في ظل اضاعة نجمه الدولي فابيو ليما، ركلة جزاء في الدقيقة 73، تصدى لها «ديدا» حارس مرمى خورفكان.

سجل الوصل هدف السبق في الدقيقة الثانية بإمضاء الأوروغواياني اراخو، فيما أدرك خورفكان التعادل عبر جيسوس في الدقيقة 31، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما حصد خورفكان أول نقطة .

ووضع اتحاد كلباء أول نقطة في رصيده بعد أن فرض التعادل السلبي دون أهداف على ضيفه الجزيرة، وألغى حكم المباراة عمر آل علي ركلة جزاء لمصلحة كلباء بمساعدة «فار». ووصل الجزيرة إلى 4 نقاط وكلباء إلى نقطة.

وتستكمل الجولة الثانية اليوم بـ3 مباريات حيث يستقبل النصر العروبة، وبينما يستضيف الظفرة الشارقة، ويحل بني ياس ضيفا على الوحدة.

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