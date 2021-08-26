النصر يضع قدماً في نهائي «الصالات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

وضع النصر قدماً في ذهاب نصف نهائي كأس الإمارات لكرة الصالات بفوزه على شباب الأهلي دون رد من توقيع ناتان باربوسا وفينيكيوس وطاهر حسن وعاد الظفرة إلى العاصمة أبوظبي بتعادل بطعم الفوز 3-3 مع مستضيفه مليحة، وسجل لمليحة ديفيد وأنطونيو هدفين وسجل للظفرة أندري ومحمد الهاشمي وسيكون الحسم في مواجهتي الإياب المقررتين بعد غدٍ عندما يحل شباب الأهلي ضيفاً على النصر في الصالة الزرقاء ومليحة ضيفاً على الظفرة في صالة بينونة.

وعلق عبدالله كيدي إداري شباب الأهلي على خسارة فريقه، مشيراً إلى أن فريقه أهدر فرصاً محققة، وقال إن الأمل قائم وفريقه قادر على العودة من جديد، مشيراً إلى أن شباب الأهلي قدم مباراة كبيرة في غياب أبرز لاعبيه عبدالله الخمري وراشد عبيد وعبدالله الفلاسي وناثان بداعي الإصابة وكاسميرو الذي تأخرت بطاقته الدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز