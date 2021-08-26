شباب الأهلي يقترب من «رونالدو» البرازيل

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

يقترب شباب الأهلي من التعاقد مع البرازيلي كيفين مارينز (20 عاماً)، لاعب بوتافوغو، ليتم قيده في فئة اللاعب المقيم في قائمة «فرسان دبي» للموسم الجاري.

ويشغل مارينس، مركز الظهير الأيسر، ويمكنه اللعب كونه لاعب وسط دفاعياً، ووسط ارتكاز، وصانع ألعاب، ويلقب مارينز بـ«كرستيانو رونالدو»، وسيكون التعاقد معه مفيداً للفريق، بعدما تم إكمال الرباعي الأجنبي بالفريق الأول.

وكان شباب الأهلي قد أعلن في الأيام الماضية، عن التعاقد مع الإيرانيين مهدي قائدي (22 سنة)، لمدة 5 مواسم، وأحمد نوراللهي (28 سنة)، لمدة موسم واحد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز