الوحدة وبني ياس.. ديربي بـ«نكهة خاصة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تتجه الأنظار في التاسعة والنصف مساء اليوم صوب استاد آل نهيان بأبوظبي، لمتابعة ديربي الوحدة وبني ياس في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، إذ يأتي الديربي هذا الموسم بنكهة خاصة مع الظهور الأول للبرازيلي جواو بيدرو مهاجم العنابي في مواجهة فريقه السابق الذي توج معه بلقب هداف السماوي وجائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي.

ويتطلع الوحدة إلى تأكيد انطلاقته القوية بعد الفوز العريض الذي حققه في الجولة الأولى على حساب العروبة برباعية.

وقال تين كات مدرب العنابي إن بني ياس منافس قوي، ربما قد لا يكون بنفس قوة الموسم الماضي بعد أن حصل الوحدة على خدمات أبرز لاعبيه بيدرو، ولكن المباراة تظل «ديربي» وصعبة.

وأوضح الهولندي أسباب غياب البرازيلي المقيم لوكاس بيمنتا، مؤكداً أنه يعتمد على العناصر الأكثر جاهزية من وجهة نظره الفنية، وقال: «لا أعلم لماذا يثار السؤال دائماً عن لوكاس، فنحن لعبنا مباراة العروبة بأربعة مدافعين دوليين في الخط الخلفي». وأضاف: «لوكاس مدافع جيد والوحدة يملك أكثر من مدافع جيد ولا يوجد أي مدرب في العالم لا يريد إشراك أفضل اللاعبين لديه، أعتقد أن المهم هو فوز الوحدة بغض النظر عمن يلعب أساسياً أو احتياطياً».

وقال دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن المواجهة صعبة، خاصة وأن الوحدة فاز برباعية في أول جولة بعكس بني ياس الذي مني بخسارة في الثواني الأخيرة، ولذلك هناك فارق في معنويات الفريقين.

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