النصر والعروبة.. لقاء الجريحين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، دبي - علي الظاهري

يتطلع فريق النصر إلى مصالحة جماهيره، وتحقيق أول انتصار عند مواجهة ضيفه العروبة في لقاء «الجريحين»، الذي يستضيفه استاد آل مكتوم في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، لحساب الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين»، حيث يسعى «العميد» إلى استعادة الثقة، بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام عجمان، وخسارته بثلاثية، بينما يأمل العروبة في تحقيق مفاجأة أمام أصحاب الأرض، والعودة بنتيجة إيجابية لتصحيح الصورة، بعد الخسارة القاسية برباعية أمام الوحدة في الجولة الماضية.

من ناحيته، أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق النصر، أن الاستعدادات لمباراة العروبة اليوم، جرت بصورة قوية، سعياً لاستعادة «العميد» مستواه الحقيقي، بعد خسارة المباراة الماضية أمام عجمان، بسبب تراكم الأخطاء، وعدم التركيز، التي استغلها المنافس بتسجيل الأهداف، من خلال الكرات المرتدة، مشيراً إلى أن تعثرهم في البداية السيئة، تعتبر «كبوة»، ويأمل العودة للطريق الصحيح في مباراة اليوم.

وأفاد دياز بأنه تم التركيز على مجموعة من النقاط، استعداداً لمواجهة العروبة، منها تأمين الصفوف الخلفية في منظومة الدفاع، لتفادي خطورة الهجمات المرتدة، موضحاً أن انطلاقة الموسم الكروي في وقت مبكر، خلال شهر أغسطس، يجعل مهمة جميع الأندية صعبة، وليس فريق النصر وحسب.

وتقدم دياز بالاعتذار إلى جماهير النصر، على الخسارة الماضية، خاصة أن الجميع كان يتوقع بداية قوية للفريق، مطمئناً محبي «العميد»، بأن الفريق يملك مجموعة من اللاعبين على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرون على تقديم كرة جميلة، ومتمنياً أن تكتمل الصورة البهية بحضور الجماهير، وتحقيق الفوز.

نتيجة إيجابية

ويتطلع العروبة للعودة من ملعب آل مكتوم، بنتيجة إيجابية، أقلها التعادل، إن لم يكن الفوز على النصر الجريح، وسيدفع مدرب الفريق التونسي فتحي العبيدي بذات الوجوه، التي وجدت خلال مباراة الوحدة الماضية التي خسرها الفريق برباعية نظيفة، ما جعله يحتل المركز الأخير دون رصيد من النقاط وكذلك الأهداف.

وتبدو رغبة لاعبي العروبة كبيرة في تحقيق المفاجأة، وتلافي الأخطاء التي عجلت بهزيمة الفريق أمام العنابي في افتتاحية دوري أدنوك للمحترفين.

لا مستحيل

بدوره، قال فتحي العبيدي مدرب العروبة بأن: «مباراة اليوم لن تكون سهلة على الفريقين، لكن أعود وأقول بأنه لا مستحيل في كرة القدم، وذاهبون لتحقيق الفوز»، مشدداً على ضرورة اللعب بأريحية، والابتعاد عن الضغط النفسي والأخطاء. وأشار العبيدي إلى غياب الانسجام بين اللاعبين، قائلاً: أتمنى أن يكون اللاعبين في يومهم، وسأقوم بوضع الخطة المناسبة التي تكفل لنا تحقيق الانتصار، بعد الوقوف على أخطاء مباراة الافتتاح.

ونوه المدرب بأن ردة فعل النصر ستكون قوية، في أعقاب الهزيمة الأخيرة أمام عجمان، موضحاً: «سندافع عن حظوظنا حتى الدقائق الأخيرة للمباراة».

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