الظفرة والشارقة.. تخطي الصعوبات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

يستضيف الظفرة في السابعة والربع مساء اليوم على ملعبه باستاد حمدان بن زايد، نظيره الشارقة في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض إلى تعويض خسارتهم في الجولة الأولى بهدفين أمام الجزيرة، ومحاولة مفاجأة «الملك» رغم الصعوبات التي يواجهها «الفارس» في ظل النقص العددي ورحيل عدد كبير من نجومه، فضلاً عن عدم التعاقد مع أي لاعب أجنبي حتى الآن.

بينما يتطلع الشارقة إلى التغلب على العقدة التي شكلها الظفرة في كثير من الأحيان خلال مباريات الفريقين، باستثناء الموسم الماضي الذي شهد فوز الشارقة بخماسية في الدور الأول، وتعادل الفريقين 1-1 في الدور الثاني.

وقال محمد قويض مدرب الظفرة إنه من الصعوبة الاستمرار في المنافسات من دون لاعبين أجانب خصوصاً بعد أن وضح من خلال الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين أنهم مع اللاعبين المقيمين من يصنعون الفارق لأنديتهم.

وأضاف أنه على الرغم من التحضيرات غير المثالية التي دخل بها الموسم إلا أنه واثق من تطور الفريق فنياً وتكتيكياً وبدنياً.

وعلق عبد العزيز العنبري المدير الفني للشارقة على المباراة قائلاً: «نستعد للمباراة بشكل جيد، مباراتنا أمام الظفرة مهمة ونأمل في استمرار النتائج الإيجابية».

وعبر العنبري عن رضاه عن أداء لاعبيه أمام اتحاد كلباء وخصوصاً الأجانب الجدد وقال: «أعتقد الجو أثر على الأداء».

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