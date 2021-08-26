بطل «الثانية» يتأهب للمشاركة في الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اعتمد نادي «جلف إف سي» بطل دوري الثانية لكرة القدم، التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادي، وذلك تأهباً لاستحقاقات موسم دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وعقد مجلس الإدارة اجتماعاً، برئاسة أحمد نقي رئيس النادي، نوقش فيه متطلبات المرحلة المقبلة، والتي تقتضي مشاركة الفريق في دوري الدرجة الأولى، باعتباره بطل النسخة الماضية من دوري الدرجة الثانية.

وأكد أحمد نقي، أن مجلس الإدارة الجديد، يضم كفاءات في مجال العمل الإداري والرياضي، وسيكون الاعتماد عليها لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة، والتي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، لافتاً إلى ضرورة أن يكون نادي «جلف إف سي»، أحد الأندية الاستثمارية على مستوى أندية الهواة، التي تنشد التأهل لدوري المحترفين، وذلك وفقاً للاستراتيجية الكروية التي تتبعها الدولة، من خلال إطلاق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لـ «رؤية 2038».

كما توجه أحمد نقي بالشكر، لقيادات اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن عمار النعيمي، والأمين العام للاتحاد، محمد بن هزام أمين عام الاتحاد، وأحمد بن درويش رئيس لجنة المسابقات، وكافة العاملين في الاتحاد، لما قدموه من تعاون كبير مع النادي، وذلك لتسهيل مهمة مشاركته في منافسات الدرجة الأولى.

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