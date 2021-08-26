لابا ورحيمي.. خصما الأمس أصدقاء اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

قبل أكثر من عامين، كان كل من التوغولى لابا كودجو، والمغربي سفيان رحيمي، لاعبي العين حالياً، خصمين في فريقين مختلفين بالدوري المغربي، حيث كان لابا مهاجماً بنادي نهضة بركان، فيما كان رحيمي يلعب لفريق نادي الرجاء البيضاوي، وذلك قبل أن يجمعهما نادي العين ليصبحا أصدقاء اليوم يدافعان عن شعار واحد ويقاتلان من أجل الهدف نفسه.

وأعلنت شركة الكرة العيناوية إكمال إجراءات التعاقد مع رحيمي حتى 2025، الذي وعد بتقديم أفضل ما لديه لخدمة ناديه الجديد.

وتعاقد نادي العين رسمياً مع المغربي سفيان رحيمي «25 عاماً»، لمدة 4 مواسم قادماً من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ليكتمل بذلك أجانب الفريق الأربعة بعد التعاقد في وقت سابق مع التونسي ياسين مرياح، والأرجنتيني جوانكا، بالإضافة للتوغولي لابا كودجو، المستمر مع الفريق، وتتوقف مشاركة اللاعب المغربي في مباراة اليوم أمام الإمارات، أو جزء منها على رؤية مدرب الفريق.

رغبة

وأكد عبدالله علي، مشرف فريق الكرة بالنادي، أن اكتمال إجراءات التعاقد مع رحيمي، سببها رغبة اللاعب وطموحاته بالإضافة لجدية عرض العين واحترافية اللجنة المفاوضة في التعامل مع هذا الملف، وأبان أن انضمامه للعين يعتبر بمثابة دعم قوي لصفوف الفريق بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة وحصوله على نجم الموسم بالمغرب، فضلاً عن نيله لقب هداف بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

شكر

بدوره، أعرب المغربي، سفيان رحيمي، عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على ثقة سموه الغالية والتي تمنحني الدافع المهم لإظهار أفضل ما لدي، والمؤكد أن الانضمام إلى قائمة العين شرف كبير لأي لاعب كرة قدم.

دعم

وقال رحيمي في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والجهاز الفني والجماهير العيناوية على الدعم اللا محدود الذي حظيت به منهم، قبل وبعد التوقيع على عقدي مع النادي، وأؤكد لهم أن رغبتي الكبيرة في ارتداء قميص العين حسمت الأمور مبكراً وأوقفت المفاوضات مع بعض الأندية التي تقدمت بعروض لشراء بطاقتي من الرجاء البيضاوي.

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