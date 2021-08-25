تعادل خاسر للوصل مع خورفكان

المصدر: دبي - علي شدهان - تصوير - غلام كاركر

أخفق فريق الوصل الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز على ضيفه خورفكان بخروجه بتعادل خاسر بهدف لمثله اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية لدوري ادنوك للمحترفين، في ظل اضاعة نجمه الدولي فابيو ليما، ركلة جزاء في الدقيقة 73 من زمن المباراة، تصدى لها "ديدا" حارس مرمى خورفكان.

هدفا المباراة

سجل الوصل هدف السبق في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول من البارة بإمضاء محترفه الاوروغواياني اراخو، فيما أدرك خورفكان التعادل عبر محترفه جيسوس في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول.

أول نقطة

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما وضع خورفكان أول نقطة في رصيده بعد خسارته بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من البطولة.

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