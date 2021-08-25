العين يتصدر أدنوك بثنائية في الامارات

المصدر: العين - طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

تصدر العين دوري أدونك للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الإمارات 2-0 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية للمسابقة، وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يحقق فيها الفريق البنفسجي الفوز ليرفع رصيده إلى (6 نقاط) بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني.

وسجل للعين كل من التونسي ياسين مرياح (ق 28) والتوغولى لابا كودجو (ق 43)، في حين أضاع المغربي آدم النفاتي ركلة جزاء للإمارات تصدى لها الحارس خالد عيسى (ق 82).

وهذا هو الفوز رقم 14 للعين على الإمارات مقابل فوز وحيد للأخير في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري البالغة بمباراة الليلة 17 مباراة بعهد الاحتراف، في حين حضر التعادل بينهما في مناسبتين.

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