مهدي علي يشكر لاعبي شباب الأهلي للفوز الثاني

المصدر: دبي- العوضي النمر



وجه المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي الشكر للاعبي الفريق علي جهودهم خلال مباراة الفريق أمام عجمان وتحقيق الفوز الثاني علي التوالي في منافسات الجولة الثانية لدوري ادنوك للمحترفين.

وقال مهدي علي المباراة لم تكن سهلة ولكننا أحسنا التعامل معها وحصد نقاطها الكاملة، ليعطينا الفوز دافع قوي خلال المباريات المقبلة حيث لايزال الفريق في حاجة لمزيد من العمل البدني وزيادة التجانس بين اللاعبين وزملائهم الجدد.

وأشاد مهدي علي بالهدف الجميل الذي سجله اللاعب إيغور جيسوس، والذي استهل به أهدافه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، كما أشاد بفريق عجمان خلال المباراة بعد أن قدم الفريق أداء دفاعي جيد، ومع ذلك سنحت لشباب الأهلي العديد من الفرص على مدي شوطي المباراة.

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