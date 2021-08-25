    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    مهدي علي يشكر لاعبي شباب الأهلي للفوز الثاني

    المصدر:
    • دبي- العوضي النمر
    التاريخ:


    وجه المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي الشكر للاعبي الفريق علي جهودهم خلال مباراة الفريق أمام عجمان وتحقيق الفوز الثاني علي التوالي في منافسات الجولة الثانية لدوري ادنوك للمحترفين.

    وقال مهدي علي المباراة لم تكن سهلة ولكننا أحسنا التعامل معها وحصد نقاطها الكاملة، ليعطينا الفوز دافع قوي خلال المباريات المقبلة حيث لايزال الفريق في حاجة لمزيد من العمل البدني وزيادة التجانس بين اللاعبين وزملائهم الجدد.

    وأشاد مهدي علي بالهدف الجميل الذي سجله اللاعب إيغور جيسوس، والذي استهل به أهدافه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، كما أشاد بفريق عجمان خلال المباراة بعد أن قدم الفريق أداء دفاعي جيد، ومع ذلك سنحت لشباب الأهلي العديد من الفرص على مدي شوطي المباراة.

    كلمات دالة:
    • مهدي علي،
    • شباب الأهلي،
    • دوري ادنوك للمحترفين
    طباعة Email
    ↑ أعلى