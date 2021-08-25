كلباء يفرض التعادل السلبي على الجزيرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

وضع اتحاد كلباء اول نقطة في رصيده بعد أن فرض التعادل السلبي دون اهداف على ضيفه الجزيرة خلال المباراة التي أقيمت اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري ادنوك للمحترفين ، وتقاسم الفريقين الأداء والنقاط بعد سيطرة كلباء على مجريات الشوط الأول وتضيع للاعبي النمور اكثر من فرصة ابرزها رأسية المدافع محمد سبيل في الدقيقة 27 والتي ارتدت من العارضة .

وفي الشوط الثاني لاحت للاعبي الجزيرة اكثر من فرصة ابرزها التي وجدها علي مبخوت لكنه تباطأ في ايداعها المرمى في الدقيقة 80 ، وكانت تقنية الفيديو " الفار " تدخلت في مرة واحدة خلال الشوط الثاني بعد ان الغى حكم المباراة عمر ال علي ركلة جزاء لمصلحة كلباء اثر ارتطام الكرة بيد المهاجم المجري فارجا قبيل ان تعود الكرة لملابا الذي توغل ليعرقله المدافع محمد ربيع ويقوم الحكم باحتساب ركلة جزاء لكنه عاود الفار والغى الركلة ، لتنتهي المباراة على وقع التعادل السلبي ليصل الجزيرة برصيده الى 4 وكلباء الى نقطة . ويعتبر هذا اول تعادل في دوري ادنوك للمحترفين .

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