ثلاث نقاط غالية لشباب الأهلي بالفوز على عجمان

المصدر: دبي - العوضي النمر - تصوير - ابراهيم صادق

واصل شباب الأهلي تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط غالية رفع بهم رصيده إلى 6 نقاط، بعد الفوز على عجمان بهدف دون مقابل سجله ايغور جيسوس في الدقيقة 17، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب إستاد راشد في القصيص، في الجولة الثانية لدوري "ادنوك" للمحترفين، تميز الفرسان في الشوط الأول وتالق البركان في الثاني، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب عجمان محمد الشحي في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني للخشونة مع ايغور جيسوس.

وأمام الضغط المتواصل لشباب الأهلي كان لابد من ثغرة في دفاع عجمان، إستغلها ايغور جيسوس بتسديدة قوية تسكن شباك عجمان بعد عدة تمريرات متقنة لشباب الأهلي في الدقيقة 17، وهو اول هدف للاعب مع فريقه هذا الموسم.

شهدت الدقيقة 72 تسجيل عجمان لهدفه التعادل عن طريق لاعبه كارلوس مينا، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لوجود مخالفة على لاعب عجمان، ويدفع المدرب مهدي علي باللاعب الإيراني الثاني مهدي قائدي، لتعزيز هجوم فريقه، وشكل قائدي خطورة على مرمي عجمان فور مشاركته، فيما دفع مدرب عجمان بلاعبيه محمد الشحي ومحمد هلال لتعديل النتيجة ولكن دفاع شباب الأهلي زاد عن مرماه ببسالة.

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