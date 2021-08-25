تفاعل وصلاوي مع فوز الزمالك بدرع الدوري المصري

المصدر: دبي - علي شدهان

تفاعل الوصل مع فوز فريق الزمالك الأول لكرة القدم بدرع الدوري المصري، مباركاً للفريق الأبيض وأسرة النادي وجماهيره العريضة الإنجاز الجديد.

زمالك الإمارات

وجاء في الحساب الرسمي لنادي الوصل على «تويتر»، من زمالك الإمارات إلى زمالك مصر، نبارك لكم الفوز ببطولة الدوري.

رد الزمالك

وسارع نادي الزمالك إلى الرد عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، هذه البطولة الغالية لكم، كما هي لنا، فالعلاقة بيننا تمتد لما هو أكثر من التوأمة، وسابق المشاركة في الاسم.

القرن الماضي

ويرتبط الوصل والزمالك، بشبكة علاقات وطيدة تمتد لعقود من الزمن تعود إلى الاسم «التأسيسي» لنادي الوصل الذي حمل مسمى الزمالك في ستينات القرن الماضي.

اتفاقية توأمة

كما يرتبط الوصل والزمالك باتفاقية توأمة منذ العام 2015، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات والتعاون بين الناديين في مختلف الأنشطة، وبما جعل العلاقة أنموذجاً يحتذى به في المجال الرياضي، رسمياً وجماهيرياً.

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