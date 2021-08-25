«الأولمبي» يستعد لتصفيات آسيا في الفجيرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يدخل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم معسكراً محلياً بداية من السبت المقبل في مدينة الفجيرة ويستمر حتى 6 سبتمبر، في إطار استعدادات الفريق للتصفيات المقررة في شهر أكتوبر المقبل في الفجيرة بنظام التجمع، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان 2022، حيث يتواجد الأبيض الأولمبي في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عُمان والهند وقيرغيزستان.

ووضع الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الإسباني دينيس سيلفا برنامجاً متكاملاً للمعسكر الذي سيستمر حتى السادس من الشهر المقبل يشمل تدريبات فنية وبدنية ومحاضرات نظرية وغيرها بهدف الاستفادة القصوى من هذا المعسكر الذي يسبق انطلاقة المنافسات الرسمية للتصفيات، وسوف يختتم المعسكر بلقاء ودي محتمل مع العراق يوم 6 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يكشف المدرب الإسباني دينيس سيلفا عن قائمة الفريق خلال الساعات المقبلة ومن المتوقع أن تضم 24 لاعباً، هم إجمالي اللاعبين الذين شاركوا في المعسكر الخارجي الذي أقيم مؤخراً في صربيا.

ويستهل منتخبنا التصفيات بمواجهة قيرغيزستان يوم 27 أكتوبر، فيما يواجه منتخب الهند يوم 29 أكتوبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة عُمان 31 أكتوبر.

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