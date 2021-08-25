العين والإمارات.. تفاؤل حذر

المصدر: العين - طلحة عبدالله، رأس الخيمة - علي الظاهري

يستضيف العين في التاسعة والنصف من مساء اليوم نظيره فريق نادي الإمارات على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ويدخل الفريقان مباراة الليلة بتفاؤل لا يخلو من الحذر، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق أفضل النتائج في الجولة الثانية للمسابقة، فالعين بعد فوزه في المباراة الأولى على مضيفه خورفكان يسعى لمتابعة انتصاراته، أما منافسه الإمارات الذي خسر أولى جولاته أمام شباب الأهلي بهدف دون رد، يطمح في العودة من عرين الزعيم بأفضل النتائج لتعويض جماهيره.

وشدد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني لفريق نادي العين، على ضرورة رفع معدل التركيز ومضاعفة الجهود، والقتال في مواجهة فريق نادي الإمارات في مباراة اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين. وقال ريبروف، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي التقديمي للمواجهة المرتقبة: نحترم جميع منافسينا وندرك أن المباراة أمام فريق متميز وظهر بصورة منظمة في الجولة الأولى، ولذلك ينبغي علينا أن نستعد جيداً لمواجهته حتى نتمكن من حصد النقاط الثلاث.

من جانبه، أشاد المغربي طارق السكتيوي مدرب فريق الإمارات، باستعدادات كتيبة «الصقور» للمواجهة الصعبة أمام العين صاحب الأرض والجمهور، وقال إن الفريق جاهز بدنياً وذهنياً، لافتاً إلى أن لقاء اليوم لن يكون سهلاً.

وأضاف السكتيوي أن فريقه يسعى إلى تعويض النقاط الضائعة في مباراة الجولة الماضية أمام شباب الأهلي، متمنياً العودة من معقل «الزعيم» بنتيجة إيجابية خصوصاً في ظل ارتفاع جاهزية الفريق بالمقارنة بالمباراة الأولى إضافة إلى مشاركة مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن الجولة الماضية وسيحرص الفريق على استثمار جميع نقاط القوة في مباراة العين اليوم.

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