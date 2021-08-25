كلباء والجزيرة.. الأخطاء ممنوعة

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

يحل اليوم الجزيرة ضيفاً على كلباء في السابعة وربع مساءً، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الفريقين، إذا أراد أحدهما الحصول على الثلاث نقاط.

ويتطلع لاعبو كلباء إلى تعويض خسارتهم الماضية أمام الشارقة بهدف، إلى جانب مصالحة جماهيرهم، والتي لم تكن راضية عن النتيجة على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه رفاق التوجولي ملابا أمام الشارقة.

وتبدو صفوف النمور مكتملة باستثناء اللاعب ويلدر كارتاجينا الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بعد تعرضه لشد عضلي في المباراة الماضية وتم إخضاعه للفحوصات الطبية للاطمئنان على جاهزية اللاعب.

تركيز

ووصف خورخي داسيلفا مدرب كلباء فترة التحضير ما بين مباراة أخرى بالقصيرة، خصوصاً وأنها لم تتجاوز الـ5 أيام فقط، داعياً لاعبيه إلى ضرورة التركيز خلال مواجهة الجزيرة وتناسي مرارة الهزيمة السابقة أمام الشارقة.ويتطلع الجزيرة لاستثمار انطلاقته الجيدة وفوزه في الجولة الأولى على الظفرة وحصد الفوز الثاني له في الدوري متسلحاً بترسانته من اللاعبين الأكفاء في الخطوط الثلاثة.

وعبّر الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، عن مدى قدرته على تحسين الجانب البدني للجزيرة قبل مباراة كلباء، ولا سيما أنه اشتكى من هذا الجانب ومن اللعب في هذا الطقس الصعب، حيث قال: «من المستحيل أن ننجح خلال 3 أو 4 أيام في تحسين الجانب البدني، وما يمكنني فعله هو استعادة لياقتهم وتطوير بعض الجوانب الفنية، الموسم في بدايته وتحضيراتنا شهدت غياب الدوليين ومن الصعب أن أطالبهم بتقديم %100 وإلا تعرضوا للإصابات».

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