شباب الأهلي وعجمان.. تطلعات المواصلة

المصدر: دبي - العوضي النمر، ياسر قاسم

يستضيف شباب الأهلي منافسه عجمان، في السابعة والربع من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بالقصيص، في انطلاقة الجولة الثانية لدوري «أدنوك»، بعدما عاد شباب الأهلي بانتصار ثمين خارج الديار على حساب الإمارات في الجولة الماضية، ويتطلع لاستمرارية الفوز، أما عجمان الذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بتفوقه على النصر بثلاثية دون رد، فيسعى لتأكيد فوزه ومواصلة مغامراته مع الكبار.

يطمح فرسان شباب الأهلي في مواصلة تحقيق الفوز وضرب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي، والحفاظ على ثلاثية البطولات التي حققها الموسم الماضي والمنافسة بقوة على درع الدوري، أما بركان عجمان فيسعى لتثبيت أقدامه في المسابقة مبكراً من خلال مواصلة حصد النقاط في ظل تألق لاعبيه التونسي فراس بالعربي والكولمبي مينا يورليز.

الحذر مطلوب

المدير الفني لشباب الأهلي مهدي علي يقول إن فريقه يواجه مضيفه عجمان المنتشي بالفوز على النصر في الجولة الأولى، والحذر مطلوب أمام فريق يمتاز بالمرتدات.

وبالنسبة لمشاركة أحمد خليل وعموري واللاعبين الإيرانيين الجدد يقول مهدي علي: «أحمد خليل كان جاهزاً في مباراة الجولة الأولى، ولكن تعرض لإصابة والآن في مرحلة الإعداد، والإيراني أحمد نور الله شارك في 4 تدريبات، ويمكن أن يشارك في جزء من المباراة، ومهدي قائدي (القادم من الاستقلال الإيراني) الآن دخل مرحلة الإعداد والتجهيز كونه عائداً من إجازة بعد نهاية الدوري، وبالنسبة لعموري ما زال أيضاً في طور التجهيز».

قدرة البرتقالي

فيما أوضح الصربي غوران المدير الفني لفريق عجمان قدرة فريقه على تعويض غياب اللاعب البرازيلي لياندرو من التشكيلة التي يخوض بها عجمان مباراة اليوم وفقاً لشرط إعارة اللاعب.

وقال غوران: «راضٍ عن مستوى الفريق في المباراة الأولى، ولدي الثقة في قدرة عجمان على الاستمرار بذات المستوى وأفضل منه».

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