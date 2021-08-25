الوصل وخورفكان.. لقاء الصديقين

المصدر: خورفكان - محمد فضل، دبي - البيان الرياضي

يستقبل فريق الوصل الأول لكرة القدم ضيفه خورفكان في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة يغلب عليها طابع علاقة الصداقة بين مدربي الفريقين، البرازيلي اودير هيلمان ومواطنه كايو زاناردي، اللذين سبق لهما العمل معاً في منتخب شباب السامبا قبل أن يحطا الرحال في الإمارات.

وقبل مباراة اليوم، يقف الوصل خامساً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 3 نقاط، تحصل عليها من فوزه الثمين على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، فيما يحتل خورفكان المركز 11 من دون رصيد بعد خسارته أمام ضيفه العين بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدوري.

وشدد البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل على أنه لا يمكن النظر إلى مباراة اليوم، من زاوية علاقته مع مواطنه كايو زاناردي مدرب خورفكان، بقوله: نعم، تربطني علاقة صداقة مع كايو، ولكننا لن نلعب معه اليوم فحسب، بل سنلعب أمام خورفكان، الوصل مستعد للمباراة، وهدفه الأول، هو الفوز.

تركيز الوصل

ولفت هيلمان إلى أن الوصل تعلم من درس خسارته أمام خورفكان في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن الفوز هدف الوصل في جميع المباريات.

وبدوره، يتطلع خورفكان لمحو آثار الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق خلال الجولة الأولى أمام العين بثلاثية، وهى الخسارة التي أبقت النسور ضمن مراكز المؤخرة دون رصيد من النقاط.ودعا البرازيلي زاناري مدرب خورفكان لاعبي فريقه إلى ضرورة تناسي هزيمة العين في الجولة الافتتاحية، واصفاً مباراة الوصل بـ«المهمة أمام فريق كبير».

وأضاف: اللاعبون لديهم حماس كبير، ويمتلكون رغبة الفوز، ويمتلكون ثقة عالية وتركيزاً أدوا به التدريبات التي أعقبت مباراة العين، ونسعى للعودة بالنقاط الثلاث من إمارة دبي رغماً عن الصعوبات.

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