ديابي: كايزر ليس السبب الوحيد لانضمامي إلى الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد الدولي المالي عبد الله ديابي الوافد الجديد لصفوف الجزيرة، أن تواجد الهولندي مارسيل كايزر على رأس الجهاز الفني للجزيرة لم يكن السبب الوحيد وراء توقيعه ورغبته في الانضمام للنادي، مشيراً إلى أن الجزيرة اشتهر بالتعاقد مع لاعبين على مستوى عال، وخاصة من القارة الإفريقية، ويملك مشروعاً كروياً رائعاً.

وكان الجزيرة قد أكمل ملف التعاقد مع الرباعي الأجنبي بضم ديابي قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين وحتى عام 2023. وسبق لديابي أن لعب تحت قيادة مدرب الجزيرة كايزر في الفريق البرتغالي في موسم 2018 - 2019 وتوج معه بكأس البرتغال وبطولة الدوري البرتغالي في الموسم ذاته.

وقال ديابي في تصريحاته عقب انضمامه للجزيرة: «أعرف كايزر بشكل شخصي وقدمت تحت قيادته مستويات مميزة وفزت معه بالألقاب، لكن هذا ليس السبب الوحيد لانضمامي للنادي، فالجزيرة يتمتع بسمعة طيبة في أوروبا لأن العديد من النجوم العالميين لعبوا له، إضافة إلى أن الجزيرة اشتهر بالتعاقد مع أفضل اللاعبين من القارة الإفريقية مثل الأسطورة جورج ويا والنجوم الدوليين أمثال جوناثان بيترويبا والمغربي مبارك بوصوفة وأيضاً ثولاني سيريرو».

وأضاف: «النادي قدم لي مشروعاً كروياً رائعاً، وأعتقد أن الفوز بالدوري في الموسم الماضي سيضاعف الثقة والحماس للفوز بالمزيد في المستقبل، وسأسعى جاهداً لأن أسخر كل إمكانياتي لمصلحة الفريق».

ومثل ديابي «30 عاماً» منتخب بلاده مالي في 17 مباراة دولية، ومثل العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي كان أبرزها ليل الفرنسي وبشكتاش التركي، إضافة لكلوب بروج البلجيكي، وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

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