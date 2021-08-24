مدرب بني ياس: عانينا من خطأ تحكيمي واضح في مباراة الوصل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس أن مواجهة الوحدة بعد غد الخميس في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين صعبة للغاية وأمام منافس قوي، خاصة وأن الوحدة حقق فوزاً كبيراً برباعية أمام العروبة بعكس بني ياس الذي مني بخسارة في الثواني الأخيرة أمام الوصل ولذلك هناك فارق في معنويات الفريقين إلا أن استعداداتنا للمباراة سارت بشكل جيد.

وتطرق إيسايلا لمباراة الوصل في الجولة الماضية قائلاً:" أود أن أتكلم عن التحكيم وما حصل من أخطاء أمام الوصل، بطبيعتي لا أحب الحديث عن التحكيم ، ولكننا كنا لا نستحق الخسارة حيث كنا نستحق ركلة جزاء واضحة وظهر واضحاً بان لاعب الوصل فابيو ليما لم يتجه نحو الكرة بل كان يقصد لاعب بني ياس ساشا ومع هذا لم تحتسب ركلة الجزاء".

وأضاف: "هذه ليست المرة الاولى حيث عانى بني ياس كثيراً في الموسم الماضي من أخطاء تحكيمية أثرت بشكل كبير على نتائج الفريق في مختلف البطولات".

وأكمل: "نعم الوصل كان أفضل في المباراة السابقة وربما لم نستحق التعادل ، ولكن ذات الحالة لو حصلت مع فريق الوصل خمسة مرات، متأكد بانهم سيحصلون على خمسة ركلات جزاء."

وفي سؤاله عن نجم السماوي السابق جواو بيدرو والذي سيكون خصم السماوي في المباراة القادمة أوضح أن هذه هي كرة القدم، هو لاعب كبير ومميز وإضافة لأي فريق يتواجد به، نتمنى له كل التوفيق ولكن بعد هذه المباراة."

وأشار إلى استعادة بني ياس لجهود قائده فواز عوانة الذي غاب عن المباراة الأولى بداعي تراكم البطاقات، فيما يستمر غياب الظهير الأيسر جواو فيكتور للإصابة، ورحب بعودة عامر عبد الرحمن إلا أنه لا يزال يحتاج لبعض الوقت لاستعادة لياقته كاملة.

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