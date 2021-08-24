عامر يعود إلى بيته «السماوي»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

عاد عامر عبد الرحمن إلى بيته بني ياس، بعدما وقع عقداً رسمياً مع النادي لمدة موسمين وحتى عام 2023 في أولى صفقات بني ياس من اللاعبين للموسم الحالي.ولعب عامر عبد الرحمن في الموسم الماضي مع بني ياس معاراً من الجزيرة، منذ فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم، قبل أن يبدأ النادي مفاوضاته مع اللاعب للعودة رسمياً إلى صفوفه بعد رحلة خلال الـ 4 سنوات الماضية، لعب خلالها للعين والجزيرة. ويعد استمرار عامر عبد الرحمن مع بني ياس إيجابياً لدعم صفوف الفريق.

وكان عامر عبد الرحمن أكد في وقت سابق جاهزيته لتقديم أداء قوي مع « السماوي»، مؤكداً أنه يسعى ليثبت للجميع أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، وقادر على العودة بشكل أفضل.

وأكد أن عودته لبني ياس منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة، وقبل توقيع عقد لمدة موسمين جاءت في الوقت المناسب، وسوف تفيده كثيراً، لافتاً إلى أنه يطمح لتقديم الإضافة للفريق لتحقيق طموحات جماهيره، الذين وجه إليهم الشكر على الدعم والمساندة التي وجدها خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وانتظم عامر عبد الرحمن (31 عاماً) في تدريبات «السماوي»، تمهيداً للتحدي الجديد، الذي ينتظره مع ناديه، الذي تربى بين جدرانه.

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