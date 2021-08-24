سهيل: «العميد» سيعود قوياً بمساندة الجماهير

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد الدكتور حسن سهيل لاعب النصر سابقاً، أن «العميد» لم يكشف بعد عن وجهه الحقيقي في الموسم الكروي الجديد، حيث إن ظهور اللاعبين بمستوى بعيد عن مستواهم المعهود أمام عجمان في الجولة الأولى لدوري «أدنوك للمحترفين»، هو السبب الرئيسي لتعثر «العميد» في ضربة البداية ولكن في المقابل من الصعب تقييم الفريق بناء على معطيات الجولة الافتتاحية خاصة وأن مشوار الدوري لا يزال طويلاً والمباراة الأولى لا تعتبر مقياساً.

وتوقع أن يعود الفريق قوياً وهو مطالب في الفترة المقبلة باستعادة مستواه الحقيقي والتسلح بالروح القتالية على غرار الموسم الماضي مع ضرورة الالتفاف حول «العميد» ومساندته من كل محبيه وجماهيره.

وقال «البيان الرياضي»: يوجد فرق واضح في أداء اللاعبين في مشهد البداية بالمقارنة مع الموسم الماضي، وقد تكون هناك أسباب مثل ضيق الوقت بسبب العودة من المعسكر الخارجي قبل انطلاق البطولة بنحو 10 أيام إضافة إلى الحاجة لمزيد من التدريبات على ملعب المنافس.

صفقات

ورفض حسن سهيل تبرير الخسارة لوجود خلل في المنظومة الكروية، وقال: أجرت شركة الكرة بالنادي صفقات جيدة على مستوى اللاعبين المواطنين والمقيمين إضافة إلى الاستقرار على الرباعي الأجنبي فضلاً عن إعداد جيد في إسبانيا.

وأوضح سهيل أن النصر يملك إمكانيات تؤهله للظهور بمستوى مميز مع وجود الجهاز الإداري الجيد والجهاز الفني الذي قاده لنهائي بطولتين بالموسم الماضي وهما كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، وقال: الفريق بإمكانه العودة للتألق من جديد .

وعن وجود مشكلة في منظومة الدفاع بعد رحيل اللاعب الدولي محمود خميس إلى الوحدة، قال: إن النصر يملك البديل عطفاً على التعاقدات الجديدة أو بالنظر إلى العناصر المتواجدة سابقاً، ولا يمكن ربط الهزيمة برحيل اللاعب محمود خميس رغم كونه من العناصر المميزة.

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