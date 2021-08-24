الجنيبي: معسكر الإمارات فرصة ثمينة للمنتخب السوداني

المصدر: دبي - البيان

عبر حمد محمد حميد الجنيبي، سفير الدولة لدى السودان، عن سعادته بإقامة المنتخب السوداني لكرة القدم معسكره في الإمارات، مؤكداً أن البنية التحتية في الدولة تساعد على إنجاح المعسكرات الرياضية بكل أنواعها، لوجود منشآت متقدمة، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية الفعالة بالدولة.

وأشار الجنيبي إلى أن المعسكر يوفر فرصة ثمينة للمنتخب السوداني لتطوير إمكانياته وتعزيز عناصر قوته، وهو فرصة للإعداد الجيد المدروس.

وأكد الجنيبي أن العلاقة المتينة بين الاتحادين الإماراتي والسوداني لكرة القدم امتداد طبيعي للعلاقة الأخوية التي تربط الإمارات والسودان.

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