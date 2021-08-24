العين يحشد جماهيره أمام الإمارات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد قرار عودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة 60%، كما تم الإعلان عنه أخيراً، لم تفوت الإدارة العيناوية الفرصة لحشد مشجعي النادي في مدرجات استاد هزاع بن زايد، للوقوف خلف الفريق بداية من مباراة الغد والتي يستضيف فيها فريق نادي الإمارات ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، إذ أعلن النادي من خلال مكتب شؤون الجماهير عن مبادرات استثنائية بتوفير فحوص مجانية لمسحة الأنف انطلقت أمس، للراغبين في حضور المباراة.

تنسيق

وخصص مكتب شؤون الجماهير العيناوية رقماً مجانياً للتواصل مع جماهير الفريق للتنسيق المسبق قبل الحضور لإجراء الفحص، وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة.

كما قررت إدارة استاد هزاع بن زايد، توفير مياه الشرب بالمجان للجماهير في المدرجات، وكلفت إدارة استاد هزاع بن زايد وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية، فريق العمل العيناوي رسمياً بإدارة العمليات التشغيلية والأمور التنظيمية الخاصة بالمباريات كافة التي يستضيفها العين على ملعبه، وتقرر أن يكون مدرج عيناوي (دي ان إي) الواقع على يسار المنصة الرئيسة لاستاد هزاع بن زايد، عبر البوابة (3) مفتوحاً لمشجعي النادي الذين يحصلون على تذاكر مجانية في مباريات الفريق.

وعبر أحمد الكعبي، مدير مكتب شؤون الجماهير، عن بالغ تقديره لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين للتنسيق مع الجهات المعنية من أجل اتخاذ قرار عودة الجماهير، وأعرب عن شكره، لشركة نادي العين للاستثمار وإدارة استاد هزاع بن زايد لتوفير أعلى معايير السلامة واعتماد أفضل أساليب الراحة للجماهير العيناوية، والضيوف وقال، إن العين عودنا دائماً تهيئة أسباب الراحة وتوفير المتطلبات كافة التي تعزز من حضور الجماهير إلى المدرجات.

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