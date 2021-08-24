إطلاق «التزامكم سعادة» في ملاعب دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي بالتعاون مع رابطة المحترفين، ومؤسسة دبي للإعلام، اليوم، حملة «التزامكم سعادة» في عامها الخامس على التوالي، بهدف توعية الجماهير بأهمية التشجيع الإيجابي والالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة في عملية دخول الاستادات والجلوس في المدرجات والتشجيع والتي وضعتها الجهات المختصة في الملاعب الرياضية والتعليمات التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

ويأتي إطلاق الحملة تزامناً مع استضافة ملاعب أندية دبي 3 مباريات ضمن الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين» لكرة القدم الذي تم فيه السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في المباريات بنسبة 60 % من السعة المتاحة في كل استاد بعد أن لعبت جميع أندية دبي مباريات الجولة الأولى خارج مدينة دبي بسبب جدولة المباريات.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن العام الحالي يشهد تحدياً مختلفاً يُوجب علينا تحمل مسؤولية مشتركة في ظل الأزمة العالمية لتفشي جائحة «كورونا»، وقال الحملة ستركز على توعية اللاعبين والجمهور بضرورة الحرص على اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية.

وأشار إلى أن حملة «التزامكم سعادة» منذ إطلاقها قبل 4 أعوام، حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في المدرجات.

ودعا اللواء الغيثي الجماهير الراغبة بحضور مباريات الدوري، التقيد بالإجراءات والبروتوكولات الصادرة والمعتمدة من الجهات الرسمية، واستيفاء جميع الشروط.

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