اتحاد الكرة يحتفي ببعثة «صقور الجديان»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

احتفل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بالوفد الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب السوداني الذي يقيم معسكراً بالدولة استعداداً لاستهلالية مشواره في الدور الثاني لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وذلك بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، حيث يستضيف الاتحاد الإماراتي معسكر «صقور الجديان» بدبي والذي يستمر إلى 29 أغسطس الحالي.

حضر الاحتفال الذي أُقيم في فندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الإعلام الرياضي الإماراتية، ومحمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي، وأعضاء الوفد الإعلامي المرافق لمنتخب السودان، وممثلو وسائل الإعلام المحلية بالدولة.

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