منتخب السيدات يهزم المالديف بخماسية في الودية الأولى

المصدر: البيان

فاز منتخبنا الوطني للسيدات على نظيره منتخب المالديف بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية الأولى التي جرت أمس في ملعب ذياب عوانة ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022.

سجل أهدفا منتخبنا ليلى المهيري ( 3 أهداف ) أريج الحمادي، نعيمة إبراهيم.

وحرصت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد على التواجد في الملعب ومتابعة أحداث المباراة.

ويلتقي المنتخبان مجدداً بعد غد على الملعب ذاته.

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