الوصل يوفر مراوح الرذاذ لجماهير الفهود

المصدر: دبي-علي شدهان

تحرص إدارة الوصل على توفير أفضل الوسائل المتاحة والممكنة لجماهير فريق النادي الأول لكرة القدم، منها توفير مراوح الرذاذ لعشاق الفهود بهدف التخفيف عن تلك الجماهير من حرارة ورطوبة الطقس، وذلك في مباراة الوصل مع ضيفه خورفكان مساء الأربعاء في الجولة الثانية لدوري ادنوك للمحترفين.

قناني المياه

كما سيتم توزيع قناني المياه على جماهير الوصل خلال المباراة أمام خورفكان، مع الحرص على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا".

أهمية قصوى

وتأتي المبادرة تجسيدا للأهمية القصوى لحضور الجماهير إلى الملعب لدعم الفهود، وفي إطار العلاقة الطيبة بين إدارة وجماهير النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز