«الأبيض» يتجّمع 27 الجاري ومارفيك يراقب اللاعبين في الدوري

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعود منتخبنا الوطني لكرة القدم للتجمع يوم الجمعة المقبل، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين» للدخول في معسكر مغلق استعداداً لخوض منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.

ويعكف المدرب الهولندي فان مارفيك على تقييم أداء لاعبي المنتخب بعد انتهاء الجولة الأولى للدوري، من أجل إعلان القائمة الموسعة للاعبي المنتخب خلال الساعات المقبلة، قبل تصفيتها مع انطلاقة المعسكر، ويسعى الجهاز الفني للاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين، خصوصاً العناصر التي تم استبعادها من معسكر صربيا بسبب المرض والإصابة مثل يوسف جابر وخلفان مبارك ومحمد جمعة ومحمد العطاس وعلي سالمين وفابيو ليما.

والذين شارك بعضهم مع فرقهم في منافسات الجولة الأولى. ويأمل فان مارفيك، تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام لبنان يوم 2 سبتمبر، لرفع معنويات اللاعبين والجماهير قبل مواجهة سوريا في الأردن 7 سبتمبر، وهو يراهن على عزيمة اللاعبين القوية لاجتياز التصفيات.

متابعة

وحرص الجهاز الفني للأبيض بقيادة فان مارفيك على متابعة مباريات الجولة الأولى لدوري أدنوك، من أجل الاطمئنان على مستوى اللاعبين ومتابعة ظهور عناصر شابة تشارك في المباريات، حيث يهدف الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة لتحقيق مزيد من الانسجام والتجانس بين جميع عناصر «الأبيض».

فضلاً عن تعويد اللاعبين على طريقة اللعب المطلوب تنفيذها في المباريات الرسمية المقبلة، وكان مارفيك أكد أنه لا يزال يعمل على تعزيز الانسجام بين عناصر المنتخب، وأنه سيستكمل خطة العمل وتجهيز اللاعبين، خلال التجمع المقبل، إضافة إلى غرس الروح القتالية في اللاعبين .

معسكر لبنان

من جهة أخرى انتظم منتخب لبنان في معسكر مغلق في مدينة الفجيرة استعداداً للقاء «الأبيض»، وشهدت بعثة منتخب الأرز غياب عدد من اللاعبين مثل المدافع محمد الدهيني لاعب تريلليبورغس السويدي، لإصابته بفيروس كورونا، كما يغيب ماهر صبرا ومهدي خليل للإصابة.

تعليمات

وتلقى اتحاد الكرة تعليمات إدارية من الاتحاد الآسيوي تختص برجال الإعلام، حيث تقرر إلغاء المنطقة المختلطة التي يتم فيها التقاء اللاعبين مع الإعلاميين عقب المباريات، كما تقرر إلغاء المركز الإعلامي، على أن يقتصر الحضور الإعلامي في الأماكن المخصصة للصحافيين في مقصورة استاد الوصل.

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