مغامرة «البركان» هاجس «الفرسان»

المصدر: دبي - العوضي النمر

حذر مهدي علي مدرب شباب الأهلي من مغامرة عجمان الذي يواجهه «فرسان دبي» في الجولة الثانية لدوري «أدنوك للمحترفين» الأربعاء المقبل، مشيراً إلى الفوز الكبير الذي حققه «البركان» على منافسه النصر بثلاثية في الجولة الأولى، وطلب مهدي من لاعبيه زيادة الجهد والتركيز سعياً لمواصلة مشوار الانتصارات للمنافسة المبكرة على قمة الدوري.

وركز المدرب مهدي وجهازه الفني في تدريبات الفريق اليومية على تدارك سلبيات مباراة الفريق أمام الإمارات، والعمل على زيادة معدل اللياقة وسرعة الأداء وخاصة للاعبي خط الوسط، مع مطالبة المهاجمين بزيادة التركز أمام مرمى المنافس وخاصة بعد أن أهدر اللاعب ادواردو العديد من الفرص السهلة أمام «الصقور»، وكان تسجيل إحداها كفيلاً بزيادة غلة أهداف الفريق الذي حقق الفوز بهدف ماجد حسن.

تجهيز خليل وعموري

يخضع الثنائي أحمد خليل وعمر عبدالرحمن «عموري» لتدريبات علاجية وبدنية سعياً لتجهيزهما للمشاركة في منافسات الدوري في الفترة المقبلة، وسيغيب اللاعبان عن صفوف الفريق أمام عجمان، إذ لا يزالان في حاجة لمزيد من الوقت للدخول في «فورمة» المباريات.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز الثنائي غوليرمي دا سيلفا والدولي الإيراني أحمد نور الله للمشاركة في المباريات بعد انسجامهما مع زملائهما، وشارك دا سيلفا بعض الوقت في مباراة الإمارات، ومن المتوقع أن يشارك نور في جزء من مباراة عجمان لدخول أجواء المباريات.

فوز للشباب

من جهة أخرى بدأ فريق شباب الأهلي تحت 21 سنة رحلة الدفاع عن لقبه، بفوز مستحق على فريق الإمارات 3 - 0، ووضع أول 3 نقاط في رصيده، وجاء الفوز ببصمات سلطان فايز ومالك سيلا وعبدالعزيز محمد «هدفان» وظهر شباب الفرسان بمستوى طيب طوال المباراة وحققوا الفوز عن جدارة.

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