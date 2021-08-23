العين.. «نيو لوك» بطموح التتويج

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد العين عزمه على تعويض جماهيره بالعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج، مع التركيز على لقب دوري «أدنوك للمحترفين»، وطانت بداية الفريق بالموسم الحالي مثالية بالفوز على خورفكان 3 - 1.

وكان «الزعيم» غاب عن منصات التتويج 3 مواسم عجاف، بسبب ظروف معقدة تمثلت في الغيابات والإصابات وعدم توفيقه في التعاقد مع الأجانب، إلى جانب فشل المدربين، الذين تعاقبوا على تدريبه بعد رحيل زوران، وعملت إدارة الفريق على إجراء تغييرات عدة، شملت الجهازين الفني والإداري، واستقدمت عدداً من اللاعبين الأجانب والمواطنين والمقيمين ليظهر الفريق بـ«نيو لوك»، مؤكداً تطلعه للقب.

قوة الدفاع ونجح المدرب ريبروف في الامتحان الأول، ووظف إمكانات الفريق بصورة جيدة،وكان لافتاً بالمباراة الأولى للعين الظهور القوي لخط الدفاع ، والذي كان الحلقة الأضعف في مواسم سابقة ، ولعب 3 لاعبين جدد في الخط الخلفي هم التونسي مرياح، واتون، في قلب الدفاع، وسعيد أحمد في الطرف الأيسر، وظهروا بمستوى متميز، ورغم الخطأ الوحيد الذي نتج عنه هدف خورفكان، إلا أن الدفاع نجح في التصدي لـ11 محاولة للمنافس، منها 3 فرص خطيرة.

وتالق هجوم الفريق مع وجود الوافد الجديد الأرجنتيني جوانكا، والذي كان فعالاً في المقدمة، إلى جانب كودجو وكايو، وفتح ثغرات عدة في دفاع المنافس، بفضل تحركاته المزعجة وإجادته لدورصانع اللعب، معوضاً رحيل عموري حيث صنع أكثر من 6 فرص.

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