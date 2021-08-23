40 مشاركاً في ندوة تنظيم سباق الدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حضر 40 مشاركاً من 10 اتحادات عربية للدراجات ندوة عن تنظيم وإدارة سباق الدراجات نظمها مركز الدراجة العربية التابع للاتحاد العربي للدراجات «عن بعد»، وتم فيها استعراض عدد من المحاور ومن بينها المنظم والشركاء والتحضيرات لإقامة السباقات والجوانب الفنية لإدارة السباقات والدليل الفني للمسابقات، وألقى المحاضرات اللبناني فاتشيه زادوريان وأشرف على الندوة المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي المدير العام للمركز وقام بالتنسيق الفني محمد فادي كلش سكرتير المركز.

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