فالكون بطل «صيف الإمارات للهوكي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

توج فريق فالكون بلقب بطولة صيف الإمارات لخماسيات الهوكي التي نظمها اتحاد الإمارات للهوكي بمشاركة 6 فرق من الأندية والجاليات، وتغلب في المباراة النهائية على فريق الاتحاد للنخبة (أ) بنتيجة 2 – 1، ونال «النخبة» الميداليات الفضية، وحصل فريق الاتحاد للنخبة (ب) الثالث على الميداليات البرونزية بفوزه على ماسترر بنتيجة 2 – صفر.

حضر البطولة وتوج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى عتيق جمعة مدني، الأمين العام لاتحاد الهوكي، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، وفاهم الخوري الأمين العام المساعد للاتحاد.

وهنأ عتيق جمعة فريق فالكون باللقب وفريق الاتحاد للنخبة الوصيف مشيداً بمستوى البطولة، وحرص فرق الجاليات على المشاركة في المنافسات إلى جانب فريقي الاتحاد للنخبة (أ و ب) اللذين ضما اللاعبين المواطنين من عناصر منتخبي الشباب والناشئين.

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