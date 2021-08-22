55 % من أهداف جولة الافتتاح حصاد الصفقات الجديدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نجحت الصفقات الجديدة في وضع بصمتها في الجولة الافتتاحية من دوري «أدنوك للمحترفين»، وساهمت في تسجيل نحو نصف أهداف الجولة الأولى عبر 7 لاعبين من 6 أندية. وشهدت الجولة الأولى تسجيل 16 هدفاً في معدل هو الأقل تهديفياً على مدار تاريخ دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008 - 2009، ومثلت أهداف اللاعبين الجدد الذين تعاقدت معهم الأندية للموسم الجديد نحو 55 % بواقع 9 أهداف من الـ16 التي سجلت في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت الجولة تسجيل 4 لاعبين لثنائية وهم جواو بيدرو وعمر خريبين من الوحدة وفراس بلعربي من عجمان ولابا كودجو مع العين.

ووضع البرازيلي جواو فيكتور جناح الجزيرة القادم من فولفسبورغ الألماني بصمته الأولى مع حامل لقب النسخة الماضية من الدوري حينما سجل الهدف الثاني في مرمى الظفرة، وأحرز البرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة المنتقل من الظفرة ولعب معاراً الموسم الماضي مع بني ياس هدفين في فوز العنابي على العروبة برباعية، وسجل التونسي فراس بلعربي الهدفين الثاني والثالث لعجمان في شباك النصر في المباراة التي انتهت لمصلحة «البركان» بثلاثية نظيفة، فيما سجل الكولومبي بورليس مينا الوافد الجديد لعجمان هدفاً.

وساهم المقيم كوامي أتوني «كوت ديفوار» المنتقل إلى العين الموسم الحالي في فوز «الزعيم» على حساب خورفكان بتسجيله هدفاً من الثلاثية التي انتهت عليها المباراة، وخطف بيرنارد دوراتي لاعب الشارقة القادم من إيفرتون الإنجليزي هدف الفوز للشارقة أمام كلباء، فيما اقتنص البرازيلي راميرو بينيتي الوافد الجديد للوصل هدف الفوز لفريقه على حساب بني ياس.

وشكلت أهداف اللاعبين الأجانب بصفة عامة 12 هدفاً في الجولة الأولى، و3 أهداف للاعبين المواطنين عن طريق عبدالله رمضان لاعب الجزيرة وإسماعيل الحمادي لاعب خورفكان وماجد حسن لاعب شباب الأهلي، وهدفاً واحداً للاعبين المقيمين عن طريق كوامي أتوني لاعب العين.

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