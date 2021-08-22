فترة التوقف تنقذ الظفرة

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

رغم أن الأندية دائماً ضد فترات توقف الدوري إلا أن السوري محمد قويض مدرب الظفرة عبر عن انتظاره بشغف لأول فترة يتوقف فيها دوري «أدنوك للمحترفين» عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من البطولة.

وذلك من أجل تعزيز صفوف فريقه بصفقات جديدة لإكمال ملف الأجانب وعلى صعيد اللاعبين المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن تحضيرات الفريق لم تكن مثالية وسط ظروف قاسية وصعبة ولكنه في الوقت نفسه راضٍ عن تجهيزات الفريق وفق الظروف المتاحة لحين جلب عناصر جديدة.

وقال قويض لدينا متسع من الوقت في فترة التوقف لاستكمال النقص في بعض المراكز، إذ اعتمدنا على الخطة البديلة ببدء الموسم بالعناصر المتاحة في أول جولتين، ونسابق الزمن لتعويض الفترة الماضية، وأعد بأن المباراة الثالثة وعقب اكتمال الفريق سيكون الحديث مختلفاً عن الأمور الفنية.

وأضاف: خضنا مباراة صعبة أمام حامل اللقب وحاولنا إغلاق المساحات والاعتماد على المرتدات ولكنها لم تكتمل، ولعبنا بتنظيم دفاعي لمواجهة القدرات الهجومية للجزيرة سواء من العمق أو الإطلاق ولكن دائماً ما تحدث أخطاء جاء منها هدفا الجزيرة.

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