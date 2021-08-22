52 % يؤيدون مشاركة 7 لاعبين من الأجانب والمقيمين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أيد 52 % من المشاركين في استطلاع «البيان» التعديل، الذي أجرته رابطة المحترفين على لائحة دوري «أدنوك للمحترفين» برفع عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من فئة الأجانب ومواليد الدولة، والمقيمين ليكون 7 لاعبين بدلاً من 6 لاعبين المطبق في الموسم الماضي.

وطرحت «البيان» التعديل الجديد المستحدث من جانب الرابطة عبر الاستطلاع الأسبوعي، وجاءت الآراء بنسب متقاربة للغاية، حيث يرى 52 % من المشاركين أن رفع العدد إلى 7 لاعبين يسهم في رفع المستوى الفني، مقابل نسبة 48 % رفضت التعديل.

وتفصيلاً أيد 46 % من المشاركين في الاستطلاع على صفحة «البيان» على «تويتر»، رفع عدد اللاعبين مقابل نسبة 54 % رفضت التعديل، بينما جاءت نسبة المصوتين على موقع «البيان» الإلكتروني بالموافقة 58 %، مقابل 42 % أكدوا عدم الموافقة.

وبدأ تطبيق تجربة مشاركة اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة في مسابقات المحترفين منذ 3 مواسم، حيث كانت اللائحة السابقة تنص على أن تتضمن قوائم الفريق الأول بالأندية 6 لاعبين حداً أقصى من فئتي مواليد الدولة والمقيمين بواقع 3 لاعبين لكل فئة، مع السماح بمشاركة 6 لاعبين من الأجانب والمواليد والمقيمين في قائمة المباراة، قبل أن يتم التعديل الجديد برفع العدد إلى 7 لاعبين مع انطلاقة الموسم الحالي.

ويرى خالد عبيد المحلل الفني ومدير فريق الكرة الأسبق بنادي النصر أن العدد المطبق من الموسم الماضي بـ 6 لاعبين كان كافياً خلال المباريات.

مؤكداً أن رفع عدد اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين في المباريات إلى 7 لاعبين ينطوي على بعض السلبيات، أبرزها الحد من فرصة مشاركة اللاعب المواطن في مباريات الدوري، إذ إنه في حالة رغب مدرب أحد الفرق الاستعانة بالعدد كاملاً لن يصبح موجوداً في الملعب سوى 4 لاعبين مواطنين فقط منهم الحارس، وهو ما يؤثر على فرص اللاعبين المواطنين في النهاية.

وقال: التعديل لا يفيد الأندية في المشاركات الخارجية في دوري أبطال آسيا، التي تعتمد على 4 أجانب فقط، إضافة إلى التأثير بشكل مباشر على المنتخبات ، لأن فرص اللاعب المواطن في المشاركة بصفة أساسية ومستمرة قد تقل في مباريات الدوري.

وأضاف: التعاقدات مع اللاعبين المقيمين لم تسفر عن بروز الكثير منهم كونهم لاعبين «سوبر»، فيما خطف عدد ضئيل الأنظار، وشكلوا صفقات نوعية في الأندية.

وطالب عبيد رابطة المحترفين واتحاد الكرة بتقييم التعديل الجديد، خلال الموسم الحالي ومدى تأثيراته على الأندية واللاعبين خصوصاً أن الأندية قد تلجأ إلى تسريح عدد من اللاعبين المواطنين، في حال الاعتماد بصورة أساسية على لاعبي فئة المواليد والمقيمين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز