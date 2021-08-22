خماسية لـ«القمر السماوي» في شباك نوريتش

المصدر: (لندن - أ ف ب)

استعاد مانشستر سيتي حامل اللقب توازنه في بطولة إنجلترا لكرة القدم «بريمير ليغ» بعد سقوطه في المرحلة الأولى أمام توتنهام، وجاء الهدف الأول لـ«القمر السماوي» من نيران صديقة وأضاف رباعية كل من جاك غريليش والإسباني ايميريك لابورت، ورحيم ستيرلينغ والجزائري رياض محرز.

وأكدّ ليفربول بدايته القوية هذا الموسم بتحقيق فوزه الثاني توالياً، أمس على حساب بيرنلي 2 - صفر، وسجل الهدفين ديوغو جوتا وساديو مانيه.

أقيمت المباراة أمام مدرجات ممتلئة في ملعب أنفيلد المرة الأولى منذ مارس 2020 وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قائلاً: الجميع كان يتطلع إلى عيد كروي ولا أحد غادر الملعب وهو يعاني أي نوع من الإحباط.

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